Imbarazzo in campo a Roma | squilla un cellulare | ma è della Swiatek “Scusate | spengo” – Il video

(Di giovedì 18 maggio 2023) Durante la partita tra Igae Elena Rybakina valida per l’accesso alla semifinale degli Internazionali di, all’improvvisoun: l’arbitro pensa immediatamente che provenga dal pubblico e chiede di fare silenzio. Dopo qualche secondo,– numero 1 del mondo – capisce che in realtà il telefono che suona è il suo. La polacca, tra le risate del pubblico, inizia a cercare ilnel borsone: lo trova e lo spegne, un po’ imbarazzata. Un episodio che non ti aspetti in un quarto di finale al Foro Italico. Alla fine la partita è stata vinta a tavolino dalla kazaka Rybakina al terzo set in seguito a un infortuniopolacca. Un problema alla gamba ha costrettoa lasciare il, nonostante la ...

Episodio curioso durante Swiatek-Rybakina degli Internazionali d'Italia. A inizio partita è squillato un telefono, l'arbitro ha chiesto agli spettatori di togliere la suoneria o quantomeno abbassarla.