Imballaggi in alluminio | nel 2022 avviato a riciclo il 73 | 6%

...incentivi per l'utilizzo dicompostabili e alternative riciclabili. Le operazioni nel settore delle bevande danno la priorità alla sostenibilità con l'uso di bottiglie d'acqua in,...E' quanto emerge dai dati presentati in occasione dell'assemblea annuale di CIAL - Consorzio Nazionale, che si è svolta a Milano. Il tasso di riciclo degliin ...Nel dettaglio: il 77% degliin acciaio, il 67% di quelli in, più dell'85% di quelli in carta e cartone, il 63% degliin legno, quasi il 60% di quelli in plastica e ...

In Italia nel 2022 riciclato il 73,6% degli imballaggi di alluminio TGCOM

(Adnkronos) - Nel 2022 è stato avviato a riciclo il 73,6% degli imballaggi in alluminio immessi sul mercato (ovvero 60.200 tonnellate) e, con il ...Si continua a parlare della possibile presenza di PFAS nei prodotti da cucina, nonostante il loro utilizzo in utensili a uso quotidiano sarebbe ormai vietato. Abbiamo provato a fare chiarezza: sono da ...