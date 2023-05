Ilary Blasi | lo scatto mozzafiato con lato b in bella vista | la conduttrice in forma smagliante

(Di giovedì 18 maggio 2023)regina della tv e dei social: nel nuovomostra un look total black e unaper laromana.è il personaggio del momento: dopo mesi passati piuttosto lontana dai riflettori del mondo dello spettacolo per metabolizzare il grande cambiamento avvenuto nella sua vita, laromana è tornata inalla guida de L’Isola dei Famosi, pronta a fare il pieno di ascolti anche con questa edizione 2023 del reality show di Canale 5. Laromana sempre più: la sua sensualità è incredibile (credits: Screenshot Instagram) – grantennistoscana.itI ...

Dal Gf Vip all' Isola dei famosi è un attimo. E lo sa bene Nikita Pelizon che sbarcherà in Hondouras come ospite del programma di. A lanciare l'indiscrezione è Alessandro Rosica, che svela che la vincitrice del Gf Vip 7 approderà nel reality. Sarà per il calo di ascolti che ha subito il reality show questa settimana...Dunque, sembra proprio cheabbia bisogno dei rinforzi per mandare avanti il gioco. Questo anche perché ultimamente ne stanno capitando di tutti i colori in Honduras. La stessa,...La conduttricenon ha mancato di notare questo cambiamento durante la puntata, facendolo presente a Cristina. La naufraga ha spiegato di essere in un percorso di liberazione dalle ...

Dal Gf Vip all'Isola dei famosi è un attimo. E lo sa bene Nikita Pelizon che sbarcherà in Hondouras come ospite del programma di Ilary Blasi. A lanciare ...Ilary Blasi incinta, la foto col pancione per celebrare il compleanno di Chanel In occasione del 16esimo compleanno di sua figlia Chanel, Ilary Blasi ha… Leggi ...