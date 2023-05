Ilary Blasi disperata? Chi chiama all' ultimo minuto | caos a Mediaset | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Grossi guai per: l'emorragia di concorrenti dell'Isola dei famosi obbligae gli autori del reality di Canale 5 a correre ai ripari. In cinque puntate, lo show ha perso Claudia Motta, Marco Predolin, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini e, buona ultima Fiore Argento nonostante l'appello via telefono della sorella Asia a "non mollare, perché questo è il tuo sogno". Niente da fare: per questioni sia fisiche sia psicologiche, si tratta di adii pesanti che influiranno negativamente sulle dinamiche interne del programma. Cecchi Paone era già un ingranaggio decisivo, generatore di polemiche e attriti interni. Di fatto, il "sale" dell'Isola in mancanza di quel trash e di quella volgarità che da sempre caratterizzano i reality. In ossequio al diktat di Pier Silvio Berlusconi, occorre inventarsi dell'altro. ...