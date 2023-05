Il vero segreto di Inzaghi | cosa è successo prima della semifinale

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il Milan non può fare di più, l'Inter non potrebbe fare di meglio. La sfida è tutta in questa dicotomia. Si decide quando non succede nulla, ovnei primi venti minuti di gioco in cui i rossoneri vanno oltre il livello attuale mentre i nerazzurri non si scompongono di fronte ad un pressing ultraoffensivo. Il Milan non ha la forza per andare oltre quella soglia, l'Inter ha la lucidità e la consapevolezza necessarie per resistere all'onda d'urto iniziale senza mostrare segnali di cedimento. La squadra di Pioli è come un pugile che scarica la più feroce raffica di pugni ma, vedendo l'avversaria che incassa senza batter ciglio, si domanda se potrà mai farcela. Così, lentamente, allenta la pressione e permette all'Inter di entrare in partita, di alleviare il ritmo, di lasciar correre il tempo verso la finale. Il Milan pensava di sorprendere l'Inter, ma quest'ultima si ...