Il Vaticano ritira il francobollo che celebra il colonialismo portoghese Sale il valore di quelli in circolazione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Una gaffe imperdonabile. L’Ufficio filatelicohato il“colonialista”, emesso in occasione della Giornata mondiale della gioventù 2023 che si terrà a Lisbona dal 1 al 6 agosto prossimi alla presenza di Papa Francesco. La decisione è stata presa in seguito alle polemiche suscitate dall’immagine scelta per commemorare la Gmg. Creato dall’artista Stefano Morri, “il– come si legge nella descrizione ufficiale – è ispirato al Monumento alle Scoperte (Padrão dos Descobrimentos) che sorge sulle rive del fiume Tago, a Lisbona. Così come nel monumento Enrico il Navigatore guida l’equipaggio alla scoperta del nuovo mondo, nelPapa Francesco guida i giovani e la Chiesa, rappresentata dalla barca di Pietro, alla scoperta di ciò che è ...

... che sette anni dopo viene infatti chiamato in, suscitando in curia invidie e gelosie. Ma ... Ormai vecchio, Nogara siin Lombardia, amareggiato ma in rapporto con i due futuri pontefici ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: "Convocato indopo Pasqua. Ho una lettera tra il cardinal Poletti e l'arcivescovo di Canterbury"... si assiste alla coesistenza di due Pontefici e per questo motivo primo nella Storia Benedetto XVI viene investito del titolo di Papa emerito e sinel monastero Mater Ecclesiae in