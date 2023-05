Il tennis italiano non é finito a Roma Sinner e Musetti certezze | in attesa di Berrettini

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Isterismi e allarmi. Gli Internazionali d’Italia 2023 distanno per entrare nella loro fase più importante e i giocatori nostrani non sono parte dei giochi. Le aspettative erano molte per il torneo died è normale che ci sia da parte degli appassionati e dei tifosi un po’ di delusione per un esito poco gradito. Del resto, come ha detto Paolo Bertolucci nella rubrica “Volée di Rovescio” della Gazzetta dello Sport, ci dovrà abituare a vari cambi di spartito nella successione dei tornei, e quanto accaduto con Jannike Carlos Alcaraz, rispettivamente n.8 e n.1 del mondo, è solo l’ultimo esempio della serie. Vengono in mente gli inciampi di Holger Rune a Indian Wells contro Stan Wawrinka o contro Maxime Cressy a Montpellier, senza dimenticare la sconfitta del danese a Madrid contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. ...