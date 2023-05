(Di giovedì 18 maggio 2023) Il periodo 2023-2027 sarà quasi certamente il più caldo mai registrato sulla Terra, poiché i gas serra e il fenomeno meteorologico El Niño si combineranno per far salire le temperature. first appeared on il manifesto.

Il riscaldamento sta per infrangere il tetto di 1,5 gradi Il Manifesto

Clima (Internazionale) Il limite indicato come l'obiettivo più ambizioso degli Accordi sul clima di Parigi sarà infranto in almeno un anno dei prossimi cinque. Di Luca Martinelli ...Lo dicono le nuove stime su quando la temperatura media globale annuale supererà per la prima volta la soglia fissata dall'Accordo sul clima di Parigi ...