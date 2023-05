Il remake della Sirenetta prende di mira Kate Middleton? Gli inglesi ne sono certi

(Di giovedì 18 maggio 2023), principessa del Galles, sarebbe stata presa dinel nuovoDisney de La. A dirloi critici cinematografici che l’hanno recensito potendo godere di una visione in anteprima del film. Coloro cheriusciti a vedere le prime proiezioni del, che uscirà nei cinema italiani il 24 maggio e in quelli del Regno Unito il 26 maggio, hanno commentato una scena che sembra criticare la moglie del principe William. La stessa scena che secondo gli esperti attacca, lancerebbe un tenero riferimento alla principessa Diana. La Disney ovviamente non ha smentito né confermato, dal momento che si tratta di un film di fantasia, che rilo storico cartone ...

... a 128 bit nel casoRTX 4060 Ti, dimezzato rispetto ai 256 bitRTX 3060 Ti. Ed è questo ... Ci sono però alcuni titoli, come Resident Evile A Plague Tale: Requiem, che sono ...Come di consueto, NVIDIA ha mostrato dei benchmarkRTX 4060 Ti, usando una suite abbastanza ... fatta eccezione per A Plague Tale Requiem e Resident Evil, che usano preset diversi nei due ......live action e il suo coinvolgimento lascia ben sperare nella realizzazione di un...del live action Dragon Trainer è stata fissata per il 2025 al cinema e arriva dopo il successo...

Persona 3: il remake potrebbe essere annunciato durante l'Xbox ... Multiplayer.it

Una rivisitazione in chiave moderna dell'iconico film del 1992 che riprende la sfida sportiva e linguista fra due giocatori di basket, uno nero e l'altro bianco. Disponibile dal 19 maggio su Disney+.Lada Lyumos ha realizzato un nuovo, splendido cosplay dedicato all'iconico personaggio di Aerith da Final Fantasy 7 Remake, e il risultato è davvero convincente.