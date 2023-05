Il prezzo del gas torna sotto i 30 euro per la prima volta dal novembre del 2021

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Prosegue la discesa deldel gas chei 30al megawattora per ladaldel. Nella giornata odierna il calo delle quotazioni ad Amsterdam, mercato di riferimento per l’pa, è del 6%. Dall’inizio dell’anno i prezzi si sono più che dimezzati e sono circa un decimo rispetto al picco raggiunto alla fine della scorsa estate. Trascorso l’inverno, insolitamente mite, le riserve dei paesipei sono rimaste su valori rassicuranti. La media di riempimento degli stoccaggi dell’Unionepea è del 64% (Germania 70,5%, Italia 70,4%). Si tratta di un valore molto alto per questa stagione che lascia intendere che i mesi estivi non saranno caratterizzati dalla stessa ...