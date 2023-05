(Di giovedì 18 maggio 2023) La rievocazione in sette puntate su "One". Un lavoro di Marco Maisano con l'avvocato Edoardo Orlandi: "La verità era davanti agli occhi di tutti, ma nessuno ha mai voluto vedere l'orrore al Mugello”

Il podcast sulla storia del Forteto, la comunità degli abusi e dei silenzi la Repubblica

Una cappa ideologica ha protetto e tenuto nascosto il mostro per oltre vent'anni". È disponibile da ieri, sulle principali piattaforme, il podcast che il giornalista e autore televisivo Marco Maisano ...