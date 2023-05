Il pianto nei sacchi a pelo | l' incubo negli occhi dell' acqua che saliva | la lunga notte con gli sfollati a Forlì

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nel palazzetto di vialea Libertà allestito ieri sera un centro per accogliere oltre cento persone evacuate dalle case con elicotteri e gommoni. Afonda arriva anche una coppia con un bimbo di pochi mesi

FORLì - Durante la notte qualcuno si mette a piangere, dentro al suo sacco a pelo blu del ministero. Sommessamente. Altri alle sei hanno gli occhi lucidi e stanchi. Nel palazzetto di viale della ...