Il Pd è già una polveriera | nasce la fronda anti-Schlein

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 maggio 2023) C’è chi ha scelto di far su baracca e burattini e traslocare nel Terzo Polo, vedi Enrico Borghi passato alla corte di Matteo Renzi. C’è chi ha sbattuto la porta all’Europarlamento, come Caterina Chinnici. C’è chi dopo anni di militanza nei riformisti, come Andrea Marcucci, ha scelto di partecipare al percorso della federazione centrista (auguri) svestendo la casacca dem. Da Carlo Cottarelli in giù i malumori per la nuova linea massimalista imposta da Ellysi sprecano. Voci di corridoio danno in fibrillazione altri grandi nomi, da Giuliano Pisapia a Pina Picerno, passando per Marianna Madia, Lia Quartapelle e taltri. Una tensione non sopita che oggi esplode in tutta la sua forza sulle pagine di Repubblica con l’intervento di tre riformisti del Pd che intendono “contrastare la scelta della segretaria di un Aventino sulle riforme”. Come a ...