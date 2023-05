Il passaggio generazionale e la grande sfida per le PMI nel convegno di Confindustria

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tempo di lettura: 5 minutiIncentrato sul tema del, si è appena concluso il 6° Incontro Itinerante organizzato questo pomeriggio dalla sezione Manifattura, Impiantistica e Meccatronica diBenevento nell’azienda I.ME.VA. spa nella zona industriale di Ponte Valentino a Benevento. “Il ricambioper Clementina Donisi Vice PresidenteBenevento rappresenta un momento importante per le imprese, talvolta critico per la continuità aziendale. La realtà economica italiana si basa su una moltitudine di piccole se non piccolissime imprese, tra queste molte a conduzione familiare dove ruoli e norme operative non sono ben definiti. Ma le imprese familiari rappresentano i maggiori pilastri dell’economia italiana, sono state capaci durante la crisi prima ...