Francesco inoltre ringrazia "tutti coloro che in queste ore di particolare difficoltà si ... come pure le comunità diocesane per la manifestazione di comunione e fraternaalle ...Un messaggio per esptimeree preghiera per le vittime dei nubifragi che stanno devastando l'Emilia Ronagma ed un "... E' quello cheFrancesco ha fatto oggi con un telegramma, inviato dal ...FRANCESCO RINGRAZIA TUTTI COLORO CHE IN QUESTE ORE DI PARTICOLARE DIFFICOLTA' SI STANNO ... COME PURE LE COMUNITA' DIOCESANE PER LA MANIFESTAZIONE DI COMUNIONE E FRATERNAALLE ...

Il Papa, vicinanza e preghiera alle vittime del maltempo Agenzia ANSA

Papa Francesco ha inviato all’arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi un telegramma di cordoglio, firmato dal Sostituto per gli Affari Generali, monsignor Edgar Peña Parra, per le vittime del v ...(askanews) – Un messaggio per esptimere vicinanza e preghiera per le vittime dei nubifragi che stanno devastando l’Emilia Ronagma ed un “grazie” ai soccorritori e a quanti, in queste ore, si stanno ...