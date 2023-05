(Di giovedì 18 maggio 2023) Ci ha pensatoLaw a infuocare il red carpet della seconda serata del Festival di. L’edizione 2023 è appena entrata nel vivo ma sta già regalando grandi soddisfazione in quanto a:le star sfoderano il meglio che la moda ha da offrire. In quanto a sex appeal, ladiLaw ha dato il suo contributo sul tappeto rosso. Chi èLaw?sul setSecondogenita dell’attoreLaw e della modella Sadie Frost,Law è una delle tante “nepo baby” (il termine coniato per indicare i figli dei personaggi famosi che, oltre ad ereditare somme consistenti, hanno già la strada spianata nello showbiz) sulla cresta dell’onda. A 22 anniha già un’avviata carriera nel mondo della moda, tra sfilate e ...

Per quanto riguarda, invece, le labbra vince ilma senza rinunciare a lucentezze specchiate.Per concludere ilcon un tocco glamour, ho utilizzato poi la paletteSculptural'. Il beautyfirmato Lancôme realizzato da Manuele Mameli per la premier 'The Ferragnez 2' (Credits:...Ho creato una base sfumata allungando la forma dell'occhio con le matite; per concludere ilcon un tocco glamour, ho utilizzato poi la paletteSculptural", ha precisato il make - up artist ...

Il nude look di Iris: la figlia di Jude Law seduce Cannes Lookdavip

Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. Non ha tardato a palesarsi sui social il tutorial di Manuele Mame ...Una storia lunga quella del festival di Cannes. E piuttosto memorabile. Storia di starlet nude davanti al Carlton, di paparazzi che intasano la Croisette, di popolo in attesa delle star e resse da ...