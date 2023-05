Il nome è già stato scelto | clamoroso-Pioli | chi gli ruba il posto al Milan

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Stefanoè sempre più in bilico. L'allenatore dei rossoneri dopo l'eliminazione in semifinale di Champions rischia grosso in caso di mancato approdo tra le prime 4 in campionato con relativa esclusione dalla prossima competizione europea. Il tecnico che ha riportato lo scudetto alè uscito con le ossa rotte dallo scontro con l'Inter. In due match zero gol e ben 3 subiti. Se poi si allarga lo sguardo su tutto il 2023, ilnei derby non è mai andato a segno. E così sono lievitati i dubbi sul tecnico rossonero che è apparso un po' in affanno nella gestione della rosa e anche nei cambi contro l'Inter. Così cominciano a girare le voci di un possibile sostituto. Come riportano alcune indiscrezioni di Sportitalia, probabilmente a fine stagione le strade die quelle delpotrebbero ...