Il monito di Bankitalia | «La flat tax? Poco realistica in un Paese con sistema di welfare»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ancora una voltaribadisce le proprie perplessità sullaproposta dal governo Meloni. In commissione Finanze alla Camera, il Capo del Servizio Assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia, Giacomo Ricotti, ha dichiarato: «Il modello prefigurato dalla delega fiscale come punto di arrivo, unad aliquota unica insieme a una riduzione del carico fiscale potrebbe risultarerealistico per uncon un ampiodi, soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica». Ricotti inoltre ha richiamato all’attenzione della «valutazione degli effetti redistributivi», perché «l’estensione dei regimi sostituitivi potrebbe ridurre l’equità del». Già lo scorso 5 dicembre 2022 Fabrizio ...

Il modello prefigurato dalla delega fiscale come punto di arrivo - un sistema ad aliquota unica insieme a una riduzione del carico fiscale potrebbe risultare poco realistico per un Paese con un ampio debito pubblico, soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica.

La flat tax in un Paese come l'Italia rischia di aumentare le diseguaglianze. Il monito arriva da Bankitalia nel corso dell'audizione alla commissione finanze della Camera.