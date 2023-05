“Il mio regalo per la nascita di Celine” Alessandro Basciano | sorpresa per Sophie Codegoni Ma lei s’aspettava tutt’altro…

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) PerBlue è la prima figlia, per il compagnoinvece è la seconda. C’è anche il piccolo Niccolò, il primogenito che l’ex UeD ed ex GF Vip ha avuto dall’ex compagna Clementina Deriu nel 2016. Il bimbo è sempre stato molto presente nella vita dei cosiddetti Basciagoni e sarebbe stato anche molto felice per l’arrivo per la sorellina, cui ha fatto visita in ospedale poche ore dopo la. “È super felice e premuroso – ha spiegato il neo papà papà bis a Casa Chi – Lui ci tiene molto”. Ma per lui essere diventato padre di una bambina ha portato emozioni completamente diverse rispetto a quelle provate alladel maschietto: “Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla ...