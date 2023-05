Il Ministero del Lavoro lancia il portale che rivoluzionerà la ricerca di lavoro | ecco come funziona!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ildelhato SIISL, una nuova piattaforma digitale per ladell'impiego che si propone di ridurre il disallineamento tra domanda e offerta lavorativa in Italia. La piattaforma mette in relazione i vari player dell'ambito lavorativo, facilitando l'incontro tra chi cercae chi lo propone. Il nuovodeldelnon si limita alla risoluzione delle problematiche contingenti, ma mira ad adattarsi alle necessità del mercato delcostantemente evolvendo la piattaforma. L'articolo fornisce tutti i dettagli sulla piattaforma SIISL, inclusi la necessità di presentare una domanda telematica ad INPS e la protezione ...