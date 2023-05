Il Manchester City travolge il Real Madrid per 4 a 0

(Di giovedì 18 maggio 2023) Una prova superlativa quella della squadra di Pep Guardiola : ilha letteralmente umiliato i campioni in carica del. Padroni di casa in vantaggio a metà primo tempo, sul ...

Una prova superlativa quella della squadra di Pep Guardiola : ilha letteralmente umiliato i campioni in carica del Real Madrid . Padroni di casa in vantaggio a metà primo tempo, sul grande assist con cui De Bruyne ha mandato in gol Bernardo Silva .Finisce 4 - 0 contro il Real Madrid che è ormai fuori dalla Champions League. Il 10 giugno a Istanbul la finale tra gli inglesi e l'Inter. Unal limite della perfezione travolge 4 - 0 i campioni in carica del Real Madrid nella semifinale di ritorno della Champions League (1 - 1 all'andata) e approda in finale della ...'Solo Courtois ha impedito un'umiliazione totale, il Real è finito. Ilha giocato con sadico disprezzo''s Spanish manager Pep Guardiola (L) and's English defender Kyle Walker applauds the fans following the UEFA Champions League second leg semi - final football match ...

Champions League, Manchester City-Real Madrid 4-0: Guardiola si vendica, citizens in finale con l'Inter - Sportmediaset Sport Mediaset

Le parole di Carlo Ancelotti nell'intervista postpartita dopo la brutta sconfitta del Real Madrid in semifinale di Champions League con il Man City Un brutto colpo per il…