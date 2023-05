Il gruppo LEGO porta i fan in fondo al mar

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ilrivela 3 nuovi set ispirati all’attesissimo film Disney “La Sirenetta”, che uscirà al cinema il 24 maggio 2023 Gli appassionati del mondo Disney possono avventurarsi nel meraviglioso mondo della principessa Ariel grazie a questi fantastici modelli, in grado di far vivere appassionate esperienze di gioco, in compagnia dei protagonisti dell’iconico film. Tutti hanno sognato almeno una volta di immergersi nel regno di Tritone, e da oggi è possibile! Non iml’età, ilha pensato a tutti! Libro delle storie della Sirenetta Pensato per i piccoli fan di Ariel dai 5 anni in su. All’interno di questo fantastico set si trovano due ambientazioni sottomarine ispirate al film, che possono poi essere richiuse come se fosse un libro ete con sé ovunque lo si ...