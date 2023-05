Il diktat di Biden | niente caccia F16 a Zelensky

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Sì al sostegno al governo di Kiev, ma senza aver firmato un assegno in bianco. Continua ad essere questa la linea estera della Casa Bianca, che in questo anno e mezzo di conflitto ha garantito all’Ucraina forniture pari a 70 miliardi di dollari, e sembra che la cifra sarà incrementata ulteriormente. Proprio settimana scorsa, infatti, Washington ha dato il via libera per un nuovo pacchetto di aiuti militari a, dal valore di 1,2 miliardi di dollari, contenente droni, razzi e missili terra-aria. Nelle ultime ore, però, è arrivata una vera e propria doccia fredda per il presidente ucraino. Come riferito dal New York Times, gli Stati Uniti non starebbero valutando l’invio deiF-16 all’Ucraina. Anzi, Joenon starebbe valutando neanche l’ipotesi più “moderata”, ovvero quella dell’addestramento delle truppe della ...