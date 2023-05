Il diavolo veste Prada | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il: trama, cast e streaming delStasera, giovedì 18 maggio 2023, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Ildel 2006 diretto da David Frankel, il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Andy Sachs è una ragazza neolaureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca: così decide di presentarsi ad un colloquio per l’ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Priestly, l’influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Andy però non ha la minima inclinazione per la moda, né nasconde tutta la sua ignoranza in merito: Miranda la liquida in fretta, ...