Il Diavolo veste Prada | tutte le frasi più divertenti e le GIF di Miranda Priestly e non solo!

Stasera andrà in onda su Canale 5 uno dei film più cult e spassosi della storia del cinema internazionale: Il. Se prima vi abbiamo raccontato 15 cose che forse non sapevate (cliccare per credere), adesso vi riportiamo alcune dellepiù iconiche della pellicola che molti di noi sapranno a memoria come...

Stasera andrà in onda su Canale 5 uno dei film più cult e spassosi della storia del cinema internazionale: IlPrada . Se prima vi abbiamo raccontato 15 cose che forse non sapevate ( cliccare per credere ), adesso vi riportiamo alcune delle frasi più iconiche della pellicola che molti di noi ...'Non hai la minima idea dello stile del senso della moda. No, non era una domanda' . Con questo fantastico commento, Miranda accoglie Andrea nel suo ufficio ne IlPrada . Era il 2006 ma la pellicola è ancora perfettamente attuale. Ecco perché, non vogliamo propinarvi la trama che conosciamo bene, bensì le scene più divertenti e impresse nella ...Stasera in TV spazio per il film cult IlPrada , pellicola che ha consacrato definitivamente il talento di Anne Hathaway ed Emily Blunt e che ha consegnato a Meryl Streep il suo ruolo più iconico in tutto quel decennio . ...

Il Diavolo veste Prada: Meryl Streep, sontuosa tiranna

Le due attrici si incontrarono durante il primo giorno di riprese mostrando la propria stima reciproca che, immediatamente, fu messa da parte per il film.Il Diavolo veste Prada, ecco tutte le curiosità sulle nostre scene preferite: maglioncino ceruleo, arrivo in ufficio e pagelle di Miranda.