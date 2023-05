Il crescente astensionismo involontario che indebolisce le democrazie

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nelle recenti elezioni in Nigeria, l’affluenza alle urne è stata la più bassa dall’Indipendenza (1960). Appena nove milioni di persone hanno votato per il presidente eletto Bola Tinubu che ora governerà 220 milioni di nigeriani. Dati che collocano la Nigeria tra i dieci paesi con l’affluenza alle urne più basse al mondo (in compagnia di Algeria, Egitto, Giordania, Venezuela e Romania). Il Ruanda si contende invece con la Guinea Equatoriale il primato della più alta affluenza: oltre il 98 per cento. (dati International for Democracy and Electoral Assistance; I-IDEA). Ma questi numeri a loro volta andrebbero visti al netto di varie forme di irregolarità: brogli, pratiche sleali di registrazione al voto, procedure di conteggio improprie, assenza di reale competizione democratica, candidati ai quali è stato impedito di presentarsi e altre svariate situazioni di natura più tecnica che vanno ...