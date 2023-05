Il confine tra i romanzi autofiction e i pensierini della Smemoranda è breve

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 18 maggio 2023) Da poco è uscito in libreria “I primaverili” (La Nave di Testo) di Luca Ricci ultimo tasselloquadrilogia delle stagioni che si è composta negli anni con la pubblicazione de Gli autunnali (2018), Gli estivi (2020) e Gli invernali (2021). Partiamo dalla fine. Dopo questi quattroche farai?Torno al racconto. Torni indietro?Torno all’origine. Sulla mia tomba leggerete: “Scrittore di racconti”. Quindi una raccolta di racconti?Sì, esce l’anno prossimo per la Nave di Teseo. Elisabetta Sgarbi sa che in tenera età sono stato posseduto dallo spirito di Guy de Maupassant, novelliere eccelso. Quanti racconti hai scritto?Ho perso il conto, cerco di scriverne di continuo. È come respirare. La verità è che nei momenti in cui non scrivo un racconto mi prende la depressione. Parliamo anche dei tuoio preferisci di no?I miei ...