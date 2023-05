Il concerto di stasera di Bruce Springsteen a Ferrara si farà lo stesso | il denaro vince su tutto

(Di giovedì 18 maggio 2023) di Mario Raimondi Sto scrivendo alle 14,30 di giovedì 18 maggio 2023 e il sindaco diha appena confermato che ildisi terrà regolarmente, questa sera, al parco urbano G. Bassani, area di interesse naturalistico e particolarmente delicata dal punto di vista ambientale. Fin da gennaio un comitato di cittadini si era mosso per chiedere di spostare l’evento in un luogo più idoneo alla presenza di parecchie decine di migliaia di persone, automezzi e strutture della macchina organizzativa, ma l’amministrazione della città non ha mai nemmeno accennato a prestare la minima attenzione a queste istanze. Oggi il parco e in particolare il prato su cui troveranno posto gli spettatori, che sarà calpestato da almeno 100.000 piedi, è una distesa di fango per le consistenti piogge dei giorni scorsi, ...

Polemiche per la decisione di confermare il megadi Bruce Springsteen dial Parco Urbano Giorgio Bassani , dove sono attese 50mila persone da tutta Italia. L'ok definitivo è arrivato dalla Commissione di Vigilanza con la Prefettura, ...Con il passare delle ore monta la polemica sui social sull'opportunità chesi tenga regolarmente ildi Bruce Springsteen a Ferrara , nonostante la drammatica ondata di maltempo che ha investito l'Emilia Romagna causando vittime e danni. Gli organizzatori al ...Ma c'è altro: "Per esempio, quasi nessuno si ricorda che sono cresciuta a Roma", dice lei presentando ildiall'Orion (biglietti su Ticketone). Abbonati per leggere anche Leggi anche ...

Springsteen oggi a Ferrara: ok definitivo al concerto, tanti i vip attesi ... il Resto del Carlino

Il concerto di Bruce Springsteen previsto per questa sera, 18 maggio 2023, al Parco Bassani di Ferrara si farà, ma sui social è polemica.Treviso e Silea A Silea, Treviso, Red Canzian regalerà al pubblico il concerto «Stasera non sono solo in tour», uno spettacolo offerto alla cittadinanza grazie anche al supporto di numerose imprese ...