Il compagno di scuola è sordo | l’intera classe del Cpia impara la lingua dei segni per comunicare con lui

(Di giovedì 18 maggio 2023) Per Mahi, 19enne originario del Bangladesh affetto da sordità, in Italia dal 2019, professori e compagni dihannoto ladei. Protagonista di questa storia di inclusione è il, centro provinciale istruzione per gli adulti di Cagliari. E’ lì che il padre di Mahi si è rivolto dopo che il ragazzo ha frequentato per due anni le superiori. Alha trovato ad accoglierlo il dirigente Giuseppe Ennas, tutti gli insegnanti e unadi compagni dai sedici ai cinquant’anni, provenienti da diverse parti del mondo, tutti pronti adre la Lis per parlare con lui. Laha cambiato la vita di Mahi ma anche lui ha rivoluzionato l’esistenza dei compagni e dei docenti che ora sanno qualcosa in più. A mettersi ...

Per Mahi, 19enne originario del Bangladesh affetto da sordità, in Italia dal 2019, professori e compagni di classe hanno imparato la lingua dei segni. Protagonista di questa storia di inclusione è il ...