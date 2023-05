... ha dichiarato il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, che ha parlato di una "tropicalizzazione". La prima vittima è stata trovata a Forlì al piano terra della sua casa, che è ......in evidenza la graduale benché lenta trasformazione del...Tribunali per i minorenni quali cittadine scelte 'tra benemerite'... con dati sostanzialmente uniformi in tutta. Tuttavia, i ......media italiani sembrano reticenti a darne notizia (visto il... che è destinata ad aumentare i risentimenti verso l'e ... un Paese chiave per la stabilità'Africa occidentale, ...

Il clima dell’Italia si sta tropicalizzando - Eric Jozsef Internazionale