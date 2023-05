«Il City è perfezione militare e politica | ha vinto la ricchezza illimitata Era inevitabile» Guardian

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 18 maggio 2023) Quando tutti hanno capito che stavolta no, il Real non avrebbe recuperato più, e che ilera già in finale di Champions, che “nessuna tattica, nessun cambio o sostituzione avrebbe cambiato questo fatto”. Quando “Vinícius aveva smesso da tempo di provare a battere Kyle Walker e si metteva invece a dribblare quanti più giocatori possibile, come fanno i bambini nel parco giochi”. Quando “anche i commentatori radiofonici spagnoli in fondo alla tribuna stampa avevano smesso di gridare ed esortare a favore di voci basse e funeree e di qualche gesto della mano illeggibile”. E’ stato in quel momento, scrive Jonathan Liew sul, che “sul palcoscenico più importante, nella sua competizione preferita, il club più dominante nella storia della Champions League era stato sottoposto a livelli di stress intollerabili ed era semplicemente esploso”. Per il ...