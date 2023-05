Il capo di ChatGPT testimonia al Congresso | chiede un’ agenzia per regolamentare l’intelligenza artificiale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il CEO di OpenAI, che produce, ha dichiarato alche l’intervento del governo “sarà fondamentale per mitigare i rischi di sistemi di intelligenzasempre più potenti”. Ildella società di intelligenzache produceha dichiarato martedì alche l’intervento del governo “sarà fondamentale per mitigare i rischi di sistemi di intelligenzasempre più potenti”. “Con l’avanzare di questa tecnologia, comprendiamo che le persone sono ansiose di come potrebbe cambiare il modo in cui viviamo. Lo siamo anche noi “, hato il CEO di OpenAI Sam Altman in un’udienza al Senato martedì. Altman ha proposto la formazione di un’...