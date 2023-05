(Di giovedì 18 maggio 2023) Per rilanciare il turismo locale e in omaggio all'Italia, la località termale di Serra Negra, a 150km dalla città di San Paolo, in, si è dotata di una riproduzione delladi. La ...

... la località termale di Serra Negra, a 150km dalla città di San Paolo, in, si è dotata di una riproduzione della Fontana di Trevi. La, completata in poco più di un anno, per un costo di ...Il clone di uno dei monumenti simbolo di Roma e d'Italia è stato realizzato a Serra Negra, località a 150 chilometri da San ...Da quando la F.1 avrebbe scritto in bella, abbandonando per sempre la brutta. Altri, financo ... in(ancora nel 2022). Quest'anno la Red Bull ha vinto cinque gare su cinque e in quattro ...

Il Brasile copia la fontana di Trevi, le statue sono di silicone - Mondo Agenzia ANSA

Per rilanciare il turismo locale e in omaggio all'Italia, la località termale di Serra Negra, a 150km dalla città di San Paolo, in Brasile, si è dotata di una riproduzione della Fontana di Trevi. (ANS ...Visitare Fontana di Trevi è ora possibile anche in Brasile. E' stata infatti inaugurata la settimana scorsa a Serra Negra, vicino San Paolo, una copia del celeberrimo monumento italiano riprodotto, in ...