Il Boss Bruce Springsteen nell' alluvione

(Di giovedì 18 maggio 2023) Il mio primo concerto delfu quello del 28 giugno del 2003 a San Siro, vent’anni fa, il gran ritorno dopo quello leggendario del 1985. Iliniziò a suonare, dal cielo iniziò a diluviare. Il mitico “catino” diventò una piscina, noi in piedi sul prato con l’acqua letteralmente sopra le caviglie. Nessuno se ne andò, nessuno smise di cantare. E ovviamente non smisedi suonare e saltare. Anzi a un certo punto, con quell’empatia totale che ne fa un artista unico, con la chitarra elettrica a tracolla scese dal palco, i piedi’acqua alta del prato, roba che tutti pensammo per un attimo alla scossa in arrivo. Cantò “Who’ll stop the rain?”, cantò altre canzoni mentre la pioggia non si fermava. Fu vent’anni fa, e lì a San Siro non c’erano alluvioni né morti. Oggi ...