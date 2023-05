I terroristi mirano alla salute | gli hacker ora attaccano i pacemaker

Leggi su iltempo

(Di giovedì 18 maggio 2023) Un dispositivo medico, dalal defibrillatore, una connessione wireless, e per l'il gioco è fatto: si apre la porta per poter manipolare il software e creare un pericolo. L'obiettivo? L'azienda che li produce ma anche il paziente che li indossa, soprattutto se un personaggio pubblico. Già Dick Cheney quando era vice presidente degli Usa chiese ai suoi cardiologi di rimuovere la funzione wireless dal proprio defibrillatore per paura di poter subire un attaccoco. Allora un eccesso da "spy story" ma oggi diventato un filone da osservare con molta attenzione. «Negli ultimi 5 anni sono stati registrati tra 150-200 attacchia dispositivi medici, fatti per estorcere soldi alle aziende che li producono, dimostrandone fragilità nella sicurezza, o per minare ladi ...