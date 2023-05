...le riserve di valuta estera da cui queste economie dipendono per pagare gli interessi sui...tutto ciò c'è la riluttanza della Cina a condonare il debito e la estrema segretezza disu ...Spesso, grazie a lautielargiti dache gli stati africani non sempre sono stati in misura di ripagare e per cui devono pagare penalità pesanti, come il 'pignoramento' di un ...... Massa volerà aa fine mese per trattare una più ampia adozione dello yuan nei pagamenti commerciali. E punta anche ad un anticipo degli esborsi legati ai 44 miliardi di dollari di...

I prestiti di Pechino stanno spingendo i paesi poveri sull’orlo del collasso Globalist.it

Gli esperti prevedono che, a meno che la Cina non cominci ad ammorbidire rapidamente la sua posizione di non accettare grosse perdite sui prestiti, potrebbe verificarsi un'ondata di altri default e sc ...Il conflitto in Sudan ha inferto un nuovo colpo alla strategia di impegno finanziario della Cina nei confronti dell’Africa, mettendo a rischio ulteriori prestiti di Pechino per un valore di almeno 5 m ...