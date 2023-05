I nuovi auricolari hi-fi Technics promettono chiamate perfette con 4 microfoni per orecchio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Presentati ial vertice della gamma, con un nuovo trasduttore per migliorare la resa musicale e circuito JustMyVoice per le conversazioni telefoniche....

E la tecnologia, a bordo dei dueTechnics, non manca, molta è condivisa: sono molto simili, un po' come era avvenuto quasi due anni fa con i modelli precedenti . Entrambi integrano ...Technics presenta itop di gamma EAH - AZ80 , aggiornati con le ultime tecnologie e dotati di un'interessante funzione che permette di tenere conversazioni in ambienti rumorosi senza infastidire troppo i ...Articoli più letti La situazione aggiornata di treni, strade e autostrade in Emilia Romagna di Diana Principe Itrasparenti Beats Studio Buds+ di Diego Barbera Lo yacht che ha di ...

I nuovi auricolari trasparenti Beats Studio Buds+ WIRED Italia

Con un incredibile sconto del 60%, è il momento ideale per ottenere questi auricolari wireless all’avanguardia e scoprire un nuovo mondo di suoni. Non perdere l’opportunità di potenziare la tua ...JVC ha svelato l'arrivo di nuovi auricolari HA-A25T e i Gumy True Wireless HA-A7T2, andiamo a scoprire le loro caratteristiche L'articolo Auricolari JVC HA-A257 e Gummy True Wireless HA-A7T2: caratter ...