I numeri della catastrofe Emilia-Romagna | ancora zona rossa | il maltempo si sposta al sud delle Marche ed all’Abruzzo Nove morti accertati | vari dispersi | tredicimila sfollati | 21 fiumi esondati e decine di Comuni allagati o gravati da frane

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 18 maggio 2023). Ci sono. Circapersone sfollate, numerose quelle salvate dall’acqua, esondazione di 21, in 48ci sonoe sonoin. Annullato il gran premio di Imola di formula 1, si deciderà all’ultimo momento sul concerto di Bruce Springsteen in programma stasera a Ferrara. Idel disastro non possono peròtenere conto dei danni alle strutture, all’agricoltura: un conto enorme. L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimentoprotezione civile.allerta ...