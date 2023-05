I morti per l’alluvione in Emilia Romagna | Palma | Sauro | Vittorio usciti per aiutare gli animali e travolti dalla piena

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nove a ieri sera, le persone che hanno perso la vita per. Il più giovane un 43enne bolognese

La Romagna è sommersa, annaspa ma si aggrappa ad ogni ancora (1200 volontari, gommoni, elicotteri, 600 vigili del fuoco)non affondare. In attesa del Cdm di martedì prossimo che varerà ...Giorgio Palù ammette che il protocollo "Tachipirina e vigile attesa" fu un errore: andavano prescritti antinfiammatori.non ricascarci in futuro, chi sbagliò (e si trova ancora ai vertici del ministero della Salute) deve pagare.... qui è possibile confrontare i circa 5,2 milioni dinel 2020 e i circa 5,3 milioni nel 2021 (mancano datil'anno 2022), rispetto ai 4,5 - 4,6 milioni diregistrati negli anni 2015 - ...

I morti per il maltempo in Emilia-Romagna salgono a 5. I titolari di un’impresa agricola, un anziano, una... Corriere della Sera

Sospiro di sollievo per il Savio non ancora esondato. "Centinaia di evacuati accolti nelle strutture cittadine" ...Eppure i soldi ci sono. Sulla carta, ci sono. L'ennesima alluvione in Emilia Romagna costringe di nuovo a fare i conti. E i conti dimostrano che contro il dissesto idrogeologico ...