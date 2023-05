Non sempre si pone mente ai possibili effetti psico - psichiatrici, e non soltanto fisico -, di un evento catastrofico, soprattutto bellico; ci si limita a pensare all'evento in se ...(, ...... al digitale, alla telemedicina e all'assistenza domiciliare e con un nuovo ruolo deidi, veri innovatori di questa sfida da cui non si può prescindere". Mancano le risorse umane, ...Grande esperienza ma anche stress e stanchezza. Idiitaliani sono anziani. Non come la gran parte dei pazienti che entrano nei loro studi ogni giorno ma comunque hanno i capelli sempre più grigi, quasi bianchi. Oltre un terzo di loro ...

I medici di famiglia con i capelli sempre più bianchi: 1 su 3 ha oltre 66 anni la Repubblica

Enea, il neonato abbandonato nella culla della vita della clinica Mangiagalli a Milano, ha finalmente trovato una famiglia adottiva ...Dal 19 maggio al 5 novembre, nelle sale nobili del Palazzo dei Vicari di Scarperia, quattro opere dalle Gallerie degli Uffizi evocano la lunga e diffusa presenza dei Medici nelle campagne e nei paesi ...