I GLADIATORI DI LEVERKUSEN! Una Roma eroica resiste e si qualifica per la Finale di Europa League!

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Lapareggia per 0-0 in casa del Bayer Leverkusen nella semidi ritorno dell’League 2022-2023 di calcio, difende la vittoria per 1-0 maturata all’andata tra le mura amiche grazie alla marcatura di Bove, e stacca il pass per la finalissima contro la vincente di Siviglia-Juventus, al momento ai supplementari. La squadra tedesca sa di dover rimontare e parte subito forte nel primo tempo: al 12? Moussa Diaby prova a sorprendere il portiere giallorosso con una bordata dal limite che si stampa sulla traversa. Laperde Spinazzola per infortunio al 34?, Mourinho manda in campo Zalewski ma la prima frazione termina a reti inviolate. Nella ripresa latiene bene sui tentativi dei teutonici, intanto cresce il nervosismo, con i gialli che fioccano (alla fine saranno 6 gli ammoniti per i ...