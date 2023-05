I fiumi | le casse d’espansione | l’allerta rossa | perché l’alluvione in Emilia-Romagna è «un disastro annunciato»

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nove morti, 40 mila sfollati, 41 comuni colpiti e 23esondati: è il bilancio ancora provvisorio delche ha colpito l’. 300 millimetri di pioggia caduti in 48 ore lasciano 50 mila cittadini ancora senza corrente elettrica. A causa di una quantità di pioggia mai vista, che in poche ore ha fatto salire il livello deifino a farli esondare. «Un», secondo il meteorologo Luca Mercalli. Mentre il climatologo Bernardo Gozzini dice chesarà per sempre e invita a cambiare gli stili di vita. E c’è chi punta il dito sulla manutenzione degli argini. E sulledei. Ne funzionano attualmente 12 sulle 23 previste. «Dove ci sono ...

di espansione, aree di laminazione, grandi laghi dove può defluire l'acqua in eccesso'. C'è ... Con Italia sicura mettemmo a gara opere per contenere la piena deiche dalla Toscana e l'......della regione Emilia Romagna anche per oggi è stata emessa una nuova allerta meteo rossa per, ... Leggi anche L'esperto: 'Contro gli alluvioni pochedi espansione, ma sono l'unica soluzione' ...Esondano i. A Cesena residenti sui tetti. Il sindaco di Forlì: 'La peggiore situazione mai ...come e quanto è dotata di queste opere idrauliche preventive 'La zona dove ci sono piùdi ...

Ventidue corsi d'acqua hanno superato il livello 3, massimo allarme. Aumentano a 35 i Comuni con allagamenti tra la Romagna e il Bolognese e a 48 quelli con frane, anche importanti, tra Reggio Emilia ...Paride Antolini, presidente dei geologi dell'Emilia Romagna: "La nostra rete idrografica non può sopportare precipitazioni di questa intensità, servono interventi sul territorio" ...