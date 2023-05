I dializzati non possono andare in vacanza in Sardegna

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - Sono oltre un centinaio le richieste d'aiuto arrivate all'Asnet, l'Associazione sarda nefropatici emoe trapiantati, da persone dializzate che, vorrebbero trascorrere un periodo di ferie in, ma che si sono viste negare un posto dal centro dialisi contattato. Molti di queste, a fronte della richiesta di disponibilità a poter essere sottoposte al trattamento dialitico durante la, non hanno neppure ottenuto risposta. Dietro a questa situazione, secondo l'Asnet, ci sarebbe la grave carenza di organico nella sanità sarda che non risparmia neppure i nefropatici. Una mancanza che d'estate, con l'arrivo delle ferie anche per i lavoratori del comparto sanitario, si fa ancor più allarmante e contro cui non ha sortito effetto neppure la previsione di prestazioni aggiuntive di medici e infermieri, rendendo di ...

Quartu Sant'Elena, 18 maggio 2023 - Vacanze in Sardegna per molti, ma non per i dializzati. A denunciare una situazione che si presenta puntuale ogni anno, con l'approssimarsi del periodo estivo, sono Bruno Denotti, presidente dell'Asnet (Associazione sarda nefropatici ...

Le porte della sardegna sono sbarrate per i turisti che necessitino del trattamento di dialisi, incrementando fino al 20% la ... cento malati che vorrebbero venire in vacanza nell'Isola ma non ...Nell'isola manca il personale medico e sanitario per assistere nefropatici emodializzati e trapiantati. Il centro dialisi contattato da un centinaio di persone che vorrebbe trascorrere le ferie non ha ...