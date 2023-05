I buoni | i cattivi e la tragicommedia dei politici con i social sempre accesi

(Di giovedì 18 maggio 2023) E quindi voi pensate che il problema sia che Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, avesse messo nello stesso tweet – un tweet che poi ha cancellato, ma figuriamoci se in una giornata feriale noi non abbiamo avuto il tempo di fare degli screenshot sui quali poi indignarci in una seconda giornata feriale – la prestazione scadente della sua squadra di calcio e l’alluvione in Emilia Romagna. E quindi voi pensate che se il tweet di Matteo Salvini avesse contenuto solo la prima parte – cioè: «Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango» – allora sì sarebbe stata cosa buona e giusta. Anzi, forse no: ma non sarebbe andato bene perché Salvini è uno dei, mica perché obiettiate al modulo. Lasciate che, prima di venire all’identico modulo-Quelo applicato da ...

In II municipio fondi non ancora impegnati Senza voler fare '', Barletta non può però fare a meno di indicare due municipi che non hanno ancora impegnato gli scarni fondi a ...... detesta le scorciatoie ecco che chi ha investito e si è dato da fare, avràriscontri. In ... Di base siete un pochino sospettosi, questo perché non sietema perché vi donate completamente ...È stata una mattanza Direi di no. È stato evidente il divario attuale tra Inter e Milan Sì. Regalare Leao e Bennacer sull'altare degli infortunati, il Milan non può permetterselo con lo Spezia, ...

Blog: Che Mosè divida le acque: i buoni dai cattivi. Ecco le scelte da compiere vivoperlei.calciomercato.com

Blog Calciomercato.com: È stata una mattanza Direi di no. È stato evidente il divario attuale tra Inter e Milan Sì. Regalare Leao e Bennacer sull'altare ...È giunto il momento di scoprire quelli del Segno del Toro. PREGI - Il Toro è sicuramente il Segno più paziente dello Zodiaco. Quando ha un obiettivo, è praticamente certo che riesca a raggiungerlo per ...