Hockey ghiaccio | Mondiali 2023 | Svezia e Repubblica Ceca dilagano | Germania e Svizzera ok

(Di giovedì 18 maggio 2023) Una nuova giornata della fase a gironi deidisusi è conclusa. Ecco come sono andate le cose oggi, giovedì 18 maggio. Girone A Lasi impone largamente sull’Ungheria 7-1: gli scandinavi dominano sui magiari, trascinati dalle reti, fra gli altri di Lindberg e Petersson. Nell’altra gara in agenda nel girone invece, lala spunta 6-4 sulla Danimarca, in un match tirato sino all’ultimo secondo, griffato dalle zampate vincenti di Noebels e Sturm. Girone B Lanon fa sconti alla Slovenia vincendo 6-2. Grande prova dei cechi in rimonta, che dopo essere andati sotto 0-2, per effetto delle reti di Verlic e Urbas, piazzano sei gol di fila: doppietta di Kubalik, poi Cervenka, Kempny, nuovamente Kubalik ...