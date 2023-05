“Ho un dolore enorme” Antonella Clerici crolla in diretta Rai | le lacrime emozionano il pubblico

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) Oggi, giovedì 18 maggio, è andata in onda una nuova puntata di È sempre mezzogiorno condotto da. Tale puntata è stata aperta con delle immagini relative alla tragedia che in questi giorni si sta abbattendo in un regione d’Italia. La conduttrice ci ha tenuto ad invitare i cittadini della regione in questione a tenere duro e guardando le foto trasmesse non è riuscita a trattenere leed ha avuto un crollo. Nello specifico parliamo dell’alluvione che si è abbattuta qualche giorno fa in Emilia-Romagna.ha voluto aprire il suo programma con un omaggio alle vittime e affermando: “Abbracciamo virtualmente tutti gli amici della Romagna”. Sono tantissimi i video che girano sul web in questi giorni, i quali mostrano il momento difficile e triste che stanno ...