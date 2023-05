Ho sognato l’amore trama | cast e finale del film Tv8

Leggi su spettacoloitaliano

(Di giovedì 18 maggio 2023) HoTv8 HoOggi su Tv8 va in onda Hodiretto nel 2014 da Kenny Leon, già trasmesso in precedenza sulle reti Rai (Rai 2, Rai Movie). Due single gettano una moneta nella fontana degli innamorati e cominciano a sognarsi pur non essendosi mai incontrati. Questa è in breve la storia delcon protagonisti Katharine McPhee e Mike Vogel. Nelc’è anche Antonio Cupo, che ricordiamo soprattutto per la serie Elisa di Rivombrosa, nel ruolo di chef italiano. A seguire: Ho.Hai visto anche: Difesa ...