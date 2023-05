“Ho iniziato la terapia” Loredana Bertè si fa rivedere così | il primo video dopo l’intervento e l’assenza

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 18 maggio 2023) La cantanteè tornata a parlare sui socialchirurgico d’urgenza dello scorso aprile, che l’ha costretta a rinviare il suo tour teatrale. Solo ieri aveva pubblicato una foto su Instagram, per dedicare alcune parole piene d’affetto ai propri fan, oltre che per tranquillizzare i suoi fan e chi in queste settimane si è preoccupato per lei. “Ciao a tutti! Io mi sto riprendendo, non vedo l’ora di tornare sul palco e di rivedervi” ha scrittonella caption della foto. “Ho approfittato di questa pausa forzata per ascoltare un po’ di musica, e mi sto anche guardando l’Eurovision!. Ho riascoltato i grandi classici e scoperto nuovi talenti…la musica è sempre una grande fonte di ispirazione per me. Ci vediamo presto, un bacio!” ha ha concluso ...