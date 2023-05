Hilda Baci | chi è la chef del nuovo record di maratona culinaria

La chef nigeriana,Effiong Bassey, conosciuta anche comedal suo milione di follower su Instagram, ha cucinato per 100 ore senza fermarsi mai, battendo il precedente record stabilito dalla chef indiana Lata Tondon, che era rimasta ai fornelli 87 ...La popolare chef nigerianaEffiong Bassey, meglio conosciuta come, ha battuto il Guinness World Record per la più lunga maratona di cucina di un singolo cuoco: 100 ore. Battuto il precedente record di 87 ore e 45 minuti stabilito dall'indiana Lata Tondon ...... si attende l'ufficialità per la registrazione del record 'Il primo giorno è stato il più complicato - ha raccontato Bassey, che è conosciuta dal suo milione di follower come- . Ero ...

100 ore davanti ai fornelli: l’impresa da record della chef Hilda Bassey per battere il record e far conoscere la cucina nigeriana.Maratona ai fornelli con record mondiale all'aroma di riso jollof e akara, il purè di fagioli fritti popolare nelle strade della Nigeria.