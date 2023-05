Highlights e gol Siviglia-Juventus 2-1 | supplementari Europa League 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la semifinale di ritorno dell’. In Andalusia partita vivace e con tante occasioni da gol da una parte e dall’altra, soprattutto nella prima frazione di gioco. Moise Kean colpisce il palo, mentre Di Maria davanti al portiere prova un sombrero che però non porta a niente. Dall’altro lato Szczesny compie un paio di interventi prodigiosi. Nella ripresa ilpreme di più, ma Vlahovic, appena entrato, timbra il gol del vantaggio. Lanon riesce a ripartire ed è un assedio totale: i padroni di casa trovano l’1-1 con un gran gol di Suso e nel finale si salvano grazie a due interventi prodigiosi da parte ...